Минобороны представило оперативные данные о ходе спецоперации

За прошедшие сутки российские военные высокоточным оружием поразили цеха изготовления ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха харьковского завода «Коммунар», где производились реактивные снаряды к системам залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, противник понес большие потери на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

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«На Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак», — рассказал Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, два усиленных мотопехотных батальона ВСУ пошли в атаку в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки были отражены российскими войсками, противник потерял более 90 военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей, уточнил Конашенков. На Николаево-Криворожском направлении за сутки ВС РФ уничтожили более 95-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.

За сутки, по данным Минобороны, российские войска поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре склада боеприпасов, живую силу и военную технику в 179-ти районах. В районе Николаева ракетным ударом был поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника, девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

