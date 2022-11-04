Может ли банкрот быть самозанятым

Банкротство самозанятых приняло особо актуальный характер на фоне пандемии с 2020 года, когда из-за локдаунов резко ограничилась предпринимательская и экономическая деятельность.

Между тем банкротство не ограничивается статусом занятости — физические лица, ИП и самозанятые могут обратиться в Арбитраж для признания несостоятельности.

Как проходит банкротство самозанятых? Можно ли оформить самозанятость после процедуры банкротства? Об этом — подробнее в статье.

Понятие “Самозанятость”

Термин появился в России в 2017 году, когда Налоговый Кодекс РФ был дополнен п. 70, который предусматривал освобождение от налогов на доходы физических лиц в течение двух лет. Речь идет о доходах, которые граждане получали за предоставление услуг.

Если до 1.07.2017 няни, гувернантки, переводчики и т.д. покупали патент для ведения деятельности, то теперь они могут зарегистрироваться в налоговой в качестве самозанятых. Система заработала в 4 регионах страны.

Сегодня специальный налоговый режим для самозанятых действует на всей территории России. Самозанятые платят 4% от доходов, если они оказывают услуги частным лицам, и 6% — если услуга предоставляется юридическому лицу.

Однако кризис и экономические ограничения поставили деятельность самозанятых под угрозу, поскольку их доходов явно перестало хватать на погашение долгов. К тому же множество услуг оказались невостребованными, поскольку финансовое положение ухудшилось у подавляющего большинства населения России, и люди стали больше экономить.

Вопросы появляются из-за того, что самозанятость — относительно новая практика, поэтому и банкротство для этой категории людей не обросло юридическим опытом.

Условия для банкротства самозанятых

Признание несостоятельности физических лиц регулируется законом о банкротстве физических лиц — ФЗ-127. Естественно, что на самозанятых распространяются те же самые критерии и условия, что и на других физических лиц.

Самозанятый имеет право сообщить о своей неплатежеспособности и подать на банкротство, если совокупная сумма его долга превышает 500000 рублей, просрочка по платежам составляет не менее 3 месяцев, а сам должник понимает, что в дальнейшем не сможет справиться с долгами.

Документы для подтверждения снижения доходов самозанятого

Суду надо доказать, что неплатежеспособность сформировалась по объективным причинам. Для этого потребуется предоставить пакет документов, куда может войти:

справка 2-НДФЛ, 3-НДФЛ;

справка о регистрации физлица в качестве безработного;

листок временной нетрудоспособности на срок не менее месяца;

выписка из банка;

налоговая отчетность;

Могут потребоваться и другие документы, поэтому лучше обратиться за помощью к юристам — они помогут сформировать полный пакет для предоставления в суд.

Ограничения для самозанятых после банкротства

На самозанятых после банкротства накладываются те же самые ограничения, что и на других физических лиц:

нельзя занимать руководящие должности в течение 3 лет после банкротства;

запрет на повторное банкротство в течение 5 лет;

в течение 5 лет сообщать банкам о статусе банкрота при оформлении новых кредитов.

Нужно иметь в виду, что при выявлении факта умышленного или преднамеренного банкротства должнику грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Можно ли оформить самозанятость после банкротства

Закон не ограничивает права физического лица, получившего статус банкрота, стать самозанятым.

Индивидуальный предприниматель может стать самозанятым в процессе банкротства ИП.

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Материал подготовлен компанией BANKROTCENTRE.RU - банкротство физических лиц.