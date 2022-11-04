«Нашего пробуждения ждали»: Медведев обозначил пять тезисов по текущему моменту

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил в своем Telegram-канале россиян с Днем народного единства и осветил пять ключевых моментов политической повестки дня: за что мы воюем, кто воюет против нас, где наши прежние друзья, почему мы долго молчали и в чем наше оружие.

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«Россия – огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — написал Медведев.

Он также подчеркнул, что Россия сражается против тех, кто ее ненавидит, запрещает русский язык, ценности и веру, а также тех, кто «насаждает ненависть к истории нашего Отечества».

«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь», — указал Медведев.

Некоторых «испугавшихся партнеров» он назвал «случайными попутчиками, прилепалами и прихлебателями», подчеркнув также, что без всех покинувших Россию «трусливых предателей и алчных перебежчиков» «мы стали сильнее и чище».

Зампред Совбеза РФ считает, что «мы долго молчали», потому что «были слабы и опустошены безвременьем», а сейчас «стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества». Он также отметил, что «нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями», и выразил уверенность, что они тоже «скоро проснутся», и «когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов».

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь», — резюмировал Медведев.