Названы критерии, по которым россияне выбирают продукты в магазине

Подавляющее большинство россиян, совершая в магазине покупки, в первую очередь обращают внимание на стоимость продуктов питания и их срок годности. В приоритете также продукция местных производителей и товары по акции. Об этом на конференции «ЭДО в ритейле: все сложится» рассказала руководитель исследовательских проектов Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Наталья Кузнецова, передает агентство «Прайм».

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«При выборе продуктов 92% опрошенных россиян стали чаще обращать внимание на низкую цену, 90% — на срок хранения и качественный вкус. Среди самых популярных критериев покупки продуктов также находятся их продажа по акции или спецпредложению, принадлежность к здоровому питанию и производство в регионе проживания покупателя», — сообщила Кузнецова.

Популярность бренда и красивый внешний вид товара, по ее словам, стали волновать покупателей в последнюю очередь (48% и 46% соответственно). Кроме того специалист подчеркнула, что россияне проявляют большую лояльность к товарам отечественного производства, в том числе, продуктам питания, напиткам, бытовой химии, товарам для детей, мебели, товарам для животных, а также для спорта и отдыха.

