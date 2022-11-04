Новое понимание устойчивости

На сессии обсуждались вопросы реализации целей устойчивого развития (ЦУР), экономической и экологической безопасности, а также повышения качества госуправления.

Модератор сессии, аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, рассказал, что в настоящее время контрольное ведомство проводит мероприятие, посвященное достижению показателей ЦУР в регионах. Оно включает анализ системы мониторинга показателей ЦУР и их динамики, достижения показателей региональных проектов и программ, а также бюджетного финансирования мероприятий, соотносящихся с ЦУР.

Участники сессии обсудили роль банков в обеспечении безопасности и поддержания качества жизни населения в современных условиях, актуальные инструменты стратегического управления на региональном уровне, значение межрегиональной кооперации, необходимость донастройки проектного управления на муниципальном уровне и роль ВУЗов в формировании потенциалов развития регионов.

Дмитрий Зайцев отметил, что в современных условиях важный акцент необходимо делать на стрессоустойчивости, которая необходима и власти, и бизнесу, чтобы ответить на вызовы текущей ситуации.

Руководитель Дирекции по ESG ПАО Сбербанка Анастасия Федотова поделилась с коллегами мнением об актуальности повестки ESG в условиях текущей ситуации. «Несмотря на изменение внешних драйверов повестки в лице требований зарубежных инвесторов, ESG повестка осталась жива у компаний, которые развивали ее уже многие годы. Вопрос о том, что мы оставим после себя следующим поколениям, не теряет своей важности», – отметила она.

В рамках сессии Артур Ниязметов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, впервые представил результаты рейтинга ответственного бизнеса, инициированного в Центральном федеральном округе. Рейтинг отражает соответствие компаний повестке, заданной Президентом РФ: «испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды».

Рейтинг составляется Финансовым университетом при Правительстве РФ и Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе И. О. Щёголева, ФНС России. Данная инициатива также поддерживается Счётной палатой РФ и способствует реализации представленных ранее рекомендаций по итогам аудиторских мероприятий.

Помимо показателей финансовой устойчивости в рамках рейтинга оценивается вклад компаний в достижение национальных целей, включая уровень заработной платы с учётом текучести персонала, влияние на экологию, социальную ответственность, благотворительность, деловую репутацию.

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига рассказал о том, что в ближайшее время будет принят закон о поддержке ответственного бизнеса во Владимирской области. «В законе предусмотрено первоочередное оказание государственных услуг и ускорение разрешительных процедур при реализации инвестпроектов, помощь в обеспечении инфраструктурой и гарантированное рассмотрение любых вопросов ответственного бизнеса на уровне губернатора», – сообщил он.

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин рассказал об итогах исследования Контрольно-счетной палаты о готовности Челябинской области к проектному способу управления государственными программами, а также об особенностях растущей доли «связанной поддержки» субъектам РФ (т.е. целевых средств и в условиях софинансирования из областного бюджета) из федерального центра.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов в своем выступлении подчеркнул исключительно важную роль межрегиональной кооперации в дальнейшем экономическом развитии страны. «Российским регионам для привлечения иностранных инвестиций не хватает проработанных инвестиционных проектов, а также единой информационной цифровой платформы, где иностранные инвесторы могли бы увидеть сводную информацию по инвестиционным предложениям регионов, иметь возможность оценить их рентабельность. Стоит отметить, что информация о потребностях и нуждах крупного бизнеса и государства, доведенная до регионов, стимулирует создание новых производственных мощностей», – акцентировал внимание он.

В завершении сессии Александр Вагнер, и.о. Ректора Южно-Уральского государственного университета отметил большой разрыв между регионами и центральным федеральным округом с точки зрения процессов, обсуждаемых тематик, проблематики, возможности и компетенций. Эксперт рассказал о вкладе университетов, о передовых инженерных школах, а также о новых требованиях к кадрам, которые готовит университет. Он подчеркнул, что современные цифровые технологии, роботизация могут увеличить производительность труда и в университетах есть такой ресурс.

Форум проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и является основной федеральной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования, для конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. В Форуме ежегодно принимают участие порядка 1000 представителей органов власти федерального, регионального и муниципального уровней, бизнеса, научного сообщества, а также российские и зарубежные эксперты. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Форума.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Счётная палата Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Генеральные партнеры Форума: АО «РНГ», ведущий строительный холдинг «Группа ЛСР», Платформа доступа к данным ИНИД.

Партнеры Форума: Министерство транспорта Российской Федерации, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»), Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ).

Генеральные информационные партнеры: «Парламентская газета», журнал «Регионы России», медиа-холдинг «ФедералПресс», издательский дом «Гудок», РГ Медиа.

Информационные партнеры: журналы «Эксперт», «Местное право», «Окружающая среда Санкт-Петербурга», «ЭкоГрад», «Бюджет», «CongressTime», «Инвест-Форсайт», мультимедийная платформа WBCMedia, журнал «ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика», деловое издание «Риск-менеджмент. Практика», научный рецензируемый журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент», федеральное агентство «Агентство Бизнес Новостей».

Тематический информационный партнер: журнал «Муниципалитет».

Региональный информационный партнер: «Инвестиционный портал Ленинградской области».

Научный журнал – партнер Форума: журнал «Региональная экономика. Юг России».