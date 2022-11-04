Президент подписал ряд законов, действующих в период мобилизации и СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений. Этот же документ позволяет в период мобилизации продолжать проходить альтернативную гражданскую службу. Кроме того, подписаны законы о закупках у единственного поставщика для спецоперации и о закреплении статуса добровольческих формирований. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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Изменения и дополнения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» позволяют призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений. Под исключения попадают судимости по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды, за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В законе также указывается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах ВС РФ, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.

В этот день подписан еще один федеральный закон, согласно которому добровольцы, участвующие в спецоперации, приравниваются к военнослужащим и наделяются соответствующими гарантиями и льготами. Общаясь с волонтерами 4 ноября, Путин сообщил о перевыполнении плана по частичной мобилизации. По его словам, за счет добровольцев количество мобилизованных в России составило 318 тыс. человек.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО), а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами.

