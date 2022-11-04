Путин назвал разницу между украинскими беженцами, приехавшими в РФ и в ЕС

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с волонтерами обратил внимание на разницу между украинцами, приехавшими в РФ, и уехавшими в Европу, заявив, что там они в ресторанах требуют скидок, а у нас просятся на работу. Глава российского государства сообщил также о работе, которая сейчас ведется над упрощением восстановления документов этим беженцам.

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«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Ну правда, так и есть», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что «без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи», и сообщил, что власти РФ сейчас работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов украинских беженцев, принимаются решения по упрощению процедур. Путин также отметил, что очень много людей из Харьковской области разными путями, в том числе «обходными», стараются попасть в Россию и пообещал сделать все для того, чтобы их поддержать.

Также президент высказался о восстановлении городов Донбасса и, в частности, Мариуполя, который сильно пострадал.

«Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жилье нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи. Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. Петр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли», — добавил Путин.

В пятницу, в День народного единства, президент вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

