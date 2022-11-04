«Людей снова стравили»: Путин сравнил конфликт на Украине с Гражданской войной

На протяжении десятилетий после распада СССР Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России. Он подчеркнул, что украинцы стали главной жертвой «намеренной возгонки ненависти к русским» и столкновение с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежным. Сейчас, по его словам, горько еще и от того, что один народ «снова стравили», как это было после 1917 года.

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«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Собственно, и в России пытались сделать то же самое, но, к сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов, и очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Президент отметил, что в некоторых западных странах Запада «десятилетиями работали над этим на уровне серьезных научных центров с хорошим финансированием». Именно поэтому, по его мнению, столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежным, и, если бы в феврале не были «предприняты соответствующие действия с нашей стороны», все было бы то же самое, только в худшем для нас варианте.

«Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий – просто удивительно, что там происходит: как будто украинцев не существует, бросают как в топку, и все. Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что «в России все ровно наоборот» – здесь всегда с уважением и теплотой относились и относятся к украинскому народу.

Также Путин провел параллель с событиями 1941 года, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на СССР, «оттягивалось принятие необходимых мер по обороне и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда Победа над нацизмом».

«Да, сейчас тоже непросто, трудно, горько еще и от того, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ, по сути, противостояние идет внутри одного народа – так же, как это было после потрясений 1917 года: людей снова стравили. Тогда иностранные державы грели руки на трагедии нашего народа. Им было плевать и на белых, и на красных, они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа», — подчеркнул Путин.

