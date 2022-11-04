Россия проявила заинтересованность в импорте одежды и обуви из КНДР

Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совбеза ООН, заявили РИА Новости в российском посольстве в Пхеньяне.

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«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идет не о начале сотрудничества, а о его восстановлении. В 1980-90-х годах наши страны активно взаимодействовали в этом направлении. Из России передавалось сырье, а «десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 млн рублей в год».

Ранее в российском посольстве рассказали о выставке моды «Женская одежда 2022», которая прошла в КНДР впервые в истории. Свою продукцию там представили предприятия столицы и всех провинций Северной Кореи, чтобы показать, что «корейцы умеют делать высококачественную современную одежду, удовлетворяющую самым взыскательным вкусам».

