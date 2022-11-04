Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию украинского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили, в том числе, и украинский кризис. Китайский лидер подчеркнул, что в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации, говорится в сообщении МИД КНР по итогам переговоров.

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«Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в продвижении мирных переговоров и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. В нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, призвать все заинтересованные стороны к разумности и сдержанности, как можно скорее установить прямые контакты, создать условия для возобновления переговоров, совместно противодействовать применению или угрозы применения ядерного оружия», — сообщили в МИД Китая.

На пресс-конференции по итогам встречи Шольц признал, что нынешняя международная ситуация является сложной и серьезной, и «европейский континент сталкивается с беспрецедентными новыми проблемами». Канцлер подчеркнул, что Германия твердо поддерживает экономическую глобализацию и выступает против «разъединения». Миру нужна многополярность, Германия выступает против лагерной конфронтации и «готова сыграть свою роль в содействии развитию отношений между ЕС и Китаем», отметил он.

