Труба внутри трубы

Группа «Полипластик» открыла новую линию по производству импортозамещающего ПВХ-профиля СПИРАТЕХ на Новомосковском заводе полимерных труб. Этот материал предназначен в первую очередь для полностью бестраншейного восстановления трубопроводов — без демонтажа безнапорных труб, вскрытия грунта и нарушения целостности близлежащей инфраструктуры.

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Аналогичная продукция, ранее импортировавшаяся из Японии, позволяет ремонтировать изношенные безнапорные трубопроводы и изготавливать новые трубы любой формы и диаметра спирально-навивным методом. В первом случае внутри существующей трубы спиралью из ленты ПВХ-профиля навивается новый слой. Этот профиль за счет специальных пазов скрепляется и становится единым целым. Его применение экономит до 30 % от стоимости проекта за счет того, что не нужно проводить земляные работы, а также перевозить и хранить большие количества ПВХ-профиля.

До 2020 года такой ПВХ-профиль изготавливался только за рубежом, его приходилось импортировать. Однако два года назад «Полипластик» создал свой профиль под маркой СПИРАТЕХ и запустил первую линию по его производству, инвестировав в это более 140 млн рублей. Эта линия была, по сути, экспериментальной. Тем не менее ПВХ-профиль, который на ней выпускался, уже успел хорошо себя зарекомендовать при ремонте различных объектов.

Так, технология применялась при реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые обеспечивают очистку сотен миллионов кубометров воды в год из столичного региона. Там новый ПВХ-профиль использовали для восстановления аэротенка — резервуара, где происходит биохимическая очистка сточных вод. Он имеет прямоугольную форму, что затрудняет традиционный ремонт. Однако профиль СПИРАТЕХ позволяет навивать трубы не только круглого, но также прямоугольного и треугольного сечения, поэтому проблему удалось решить.

Также с применением спирально-навивного профиля в этом году в Тюмени отремонтировали построенный 50 лет назад участок канализационного коллектора диаметром более полутора метров. Для его обновления потребовалось более 68 км СПИРАТЕХа. Применялась технология и в других регионах, в том числе в Нижнем Новгороде, Нижневартовске, Красноярске.

Больше — лучше

«Оправдала ли первая линия наши ожидания? Безусловно. Доказательством этого являются большие инвестиции Группы «Полипастик» в новую линию», — сообщили «Эксперту» в компании. В модернизацию цеха и запуск новой линии группа «Полипластик» инвестировала порядка 200 млн рублей. Проектная мощность новой линии составляет 1,5 тыс. тонн профиля СПИРАТЕХ в год, а общая производственная мощность обеих линий — свыше 2 тыс. тонн в год. Сейчас на производстве трудятся 25 человек.

«Модернизацию линии группа «Полипластик» произвела исключительно за собственные средства, так как видит большие перспективы в развитии бестраншейных технологий в России. Данные технологии позволяют производить работы с минимальным количеством земельных работ, не нарушать жизнь города при реконструкции канализационных сетей. СПИРАТЕХ дает возможность производить работы в потоке при заполненном коллекторе, что исключает затраты на создание резервных канализационных линий», — говорят в компании.

В компании затруднились ответить на вопрос о сроках окупаемости проекта: внешнеполитические факторы значительно изменили рынок во всех областях, в том числе и в области восстановления коммунальных сетей. При этом в «Полипластике» уверены, что рынок для применения технологии СПИРАТЕХ очень широкий и в ближайшее время объемы будут неуклонно расти. По данным компании, общая протяженность канализационных сетей в России составляет более 600 тыс. км, из которых около 70% нуждаются в ремонте. Это открывает хорошие перспективы для нового производства.

Также в компании обратили внимание на то, что в России на реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 года выделят порядка 150 трлн рублей. «С учётом огромной суммы, которую выделяют на ремонт коммунального фонда, спрос на наш материал будет расти», — отметили в «Полипластике».