В Китае раскрыли простой способ, как избавить хурму от вяжущего вкуса

Сезон хурмы сейчас в самом разгаре. Выбирая чрезвычайно полезные плоды в магазине или на рынке, на родине хурмы посоветовали обращать внимание на их мягкость и цвет. Но даже если хурма окажется слишком вязкой, ее не стоит выбрасывать, так как этот эффект достаточно просто нейтрализовать, сообщает китайский портал WeChat.

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«Покупая хурму, обязательно возьмите плод в руку и оцените степень мягкости. Фрукт, который имеет умеренную твердость, будет обладать самым насыщенным вкусом. Плоды темного оттенка, близкого к красновато-коричневому, считаются более спелыми, у них в составе больше полезных веществ. Такая хурма будет сладкой и сочной», — советуют китайские эксперты.

Также стоит обратить внимание на плодоножку. Лучше всего, если она еще зеленая, так как желтая и сухая указывает на то, что хурма очень долго хранилась. Также следует выбирать плоды с ровной поверхностью, без повреждений и черных пятен на кожуре.

«Иногда мы можем случайно выбрать хурму, обладающую очень вяжущим вкусом. Многие люди в таком случае выбрасывают ее, но на самом деле нейтрализовать вяжущий эффект можно, если положить плод в воду температурой 40 градусов на некоторое время», — советуют китайцы.

Эффект достигается только через несколько часов такого замачивания. При этом надо следить за температурой воды и вовремя подливать горячую.