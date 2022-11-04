В России разработали технологию оживления нервных клеток

Ученые Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета разработали нанотехнологию, позволяющую оживлять поврежденные нервные клетки и нейроны головного мозга с помощью электрического тока и инфракрасного света. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

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«Разработка представляет собой тонкую органическую подложку, которую можно обернуть вокруг поврежденных нервов внутри тела, а затем с помощью электрического тока и инфракрасного света восстановить поврежденную нервную ткань», — рассказали в университете.

Устройство состоит из органических полупроводников: натуральных пигментов, которые выглядят как тонер в принтере, при этом являются безвредными и не токсичными для организма. Толщина разработки составляет 70 нанометров, что в тысячу раз тоньше человеческого волоса.

«При облучении красным светом устройство создает слабое электромагнитное поле, которое без нагрева стимулирует клетки, активизирует их жизнедеятельность и заставляет активнее расти. Отсутствие токсического эффекта при этом исключает дальнейшее хирургическое вмешательство», — пояснил старший научный сотрудник «Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения», доцент Института бионических технологий и инжиниринга Александр Марков.

Он подчеркнул, что технология может использоваться как для восстановления нервов, так и для глубокой беспроводной стимуляции головного мозга. Работы по созданию устройств на гибкой, биосовместимой подложке, начнутся уже в этом году. Их будут вживлять в лабораторных крыс для дальнейших экспериментов, добавил Марков.

