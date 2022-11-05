Как Москва развивает пищевые кластеры

Эта же позиция важна и для экономики мегаполиса, так как не только дает жизненно важную продукцию, рабочие места и поступления в бюджет, но также сокращает логистические издержки и обеспечивает продовольственную безопасность.

Как показывает практика, наиболее удобно и перспективно размещать продовольственные мощности в одном кластере и логистическом хабе. Кластерный подход в развитии экономики региона или города в последнее время стал приоритетным, когда их размещают в удобном географическом месте с развитой инфраструктурой, с научной и производственной базой и доступом к профессиональным кадрам.

Продовольственный технопарк, отвечающий всем перечисленным требованиям, действует в столице с 2004 года. В ближайших планах, обсуждаемых на уровне Правительства Москвы и Минэкономразвития РФ, его расширить, усилив дополнительными мощностями и оснастив новыми ресурсосберегающими технологиями. Расположен кластер в Тимирязевском районе столицы рядом с полями Тимирязевской академии. Местные экологи часто ругаются на Ленинградское шоссе по поводу шума и выхлопов, однако в 2020 году компания EcoStandard Group назвала Тимирязевский район одним из самых благополучных с точки зрения экологической обстановки в Северном округе столицы.

Сейчас комплекс пищевых производств технопарка включает более 150 предприятий различной направленности, расположенных на площади около 60 тысяч квадратных метров. Более 3000 сотрудников трудятся в 2-3 смены, а более 600 машин привозят сырье и доставляют готовую продукцию в крупнейшие сети кафе и ресторанов, таких как Кофе Хауз, Шоколадница, Бургерные Фарш, продуктовых магазинов: Вкусвилл, Перекресток, Азбука Вкуса, Метро, Лента, служб доставки: Яндекс Лавка, Самокат, Озон и Вайлдберриз. А еще по адресам десятков менее крупных, но не менее популярных локаций столичного общепита. Вкусно и разнообразно кормят предприятия кластера не только жителей столицы. С начала СВО там было налажено производство сухпайков для участников спецоперации.

С научной базой у технопарка также все в порядке, что неудивительно: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – ведущий учебно-научно-исследовательский университет в системе АПК страны. Благодаря его выпускникам в кластере действует старейший в России научно-методической центр инфракрасной спектроскопии. Лаборатория позволяет узнать точную информацию о составе молочных и мясных продуктов, контролировать качество технологических процессов при производстве всех видов пищевой продукции и напитков на любом этапе. Причем неважно – речь идет об автоматизированной конвейерной линии или об аутентичном кустарном пищевом производстве. В технопарке представлены и те и другие. Это по-настоящему уникальное производственное сообщество, где переплетены высокие технологии и старые кулинарные традиции, опыт и новаторство, наука и производство. Именно поэтому технопарк взял себе слоган «хитрое питание».

Есть еще одна важнейшая составляющая успешности любого кластера – грамотное и гибкое руководство. Эта составляющая позволяет справляться с возможными трудностями в других компонентах. Например, логистическом и территориальном. В случае с кластером, расположенным внутри мегаполиса, его дальнейшее развитие может натолкнуться на невозможность расширения площадей. Тимирязевский технопарк вышел из этого положения креативно и технологично. На кровлях зданий монтируются термоустановки производства Германии, которые будут отапливать расположенные там же теплицы площадью более одного гектара. То есть, местные производства будут снабжаться свежайшей растительной продукцией круглый год. Это в планах уже на 2023-24 годы.

Экономика столицы, логистика, продбезопасность – понятно, почему с этих позиций выгодна кластерная система организации пищевого производства.

Технологи пищевых производств не существуют в вакууме, а чутко реагируют на тренды, совершенствуя рецептуру. Мощное развитие системы доставки готовых блюд существенно расширяет эти возможности. Но, как уже было сказано, для быстрого и качественного перехода на новый уровень необходим симбиоз науки, кадров, производственных мощностей и логистики. А это сразу в комплексе может дать только кластер: тут же вырастили, тут же произвели, тут же подготовили к отправке, а доставщикам не надо мотаться по всей Москве, достаточно заехать в хаб. И вот уже свежеприготовленные блинчики доставлены к столу московской семьи и дымятся в тарелке – общепит в современных ритмах мегаполиса.

Еще в 2017 году Межведомственная комиссия Правительства Москвы утвердила создание первого в Москве приоритетного инвестиционного проекта Технопарк «Тимирязевский» на базе Тимирязевского пищевого кластера. В планах у авторов проекта много технологических новаций, главная цель которых – достижение высочайших стандартов качества, удовлетворяющих запросы даже самого взыскательного и требовательного потребителя.