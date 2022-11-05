Конашенков озвучил успехи российских военных на основных направлениях СВО

За прошедшие сутки российские военнослужащие успешно отразили атаки на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях спецоперации. Противник понес большие потери, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения», — рассказал Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские военнослужащие сорвали атаки трех ротных тактических групп ВСУ, уничтожив при этом более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль. На Южно-Донецком направлении противник потерял более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении были отражены атаки двух мотопехотных рот, усиленных танками. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уточнил Конашенков.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179-ти районах. В районе Купянска Харьковской области был ликвидирован пункт управления СБУ, а в районе Вольнянска Запорожской области — база хранения вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, украинская самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» и радиолокационная станция ЗРК С-300. Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО — вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также в воздухе были уничтожены девять беспилотников и перехвачены 27 снарядов американской РСЗО «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил Конашенков.

