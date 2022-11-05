На Московском НПЗ эффективность переработки нефти доведут почти до 100% - Овчинский

Эффективность переработки нефти достигнет почти 100% за счет установки отечественного оборудования в комплексе глубокой переработки на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав «Газпромнефти». Строительство объекта планируют завершить до 2025 года.

«В ходе модернизации предприятие обновляет производственное оборудование и переходит на передовые процессы. После пуска комплекса эффективность переработки нефти достигнет почти 100%. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты. Кроме того, будет снижено вредное воздействие на атмосферу. Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские производители. С начала 2022 года для модернизации Московского НПЗ доставили 13 единиц крупногабаритного оборудования общим весом пять тысяч тонн», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Доставка оборудования осуществлялась по рекам Волга, Ока и Москва, добавил глава департамента. В октябре из Волгограда привезли реакционные аппараты для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных остатков, а также нефтяного кокса. Специальные камеры общим весом 640 тонн выполнены из жаропрочной стали с антикоррозионным сплавом, благодаря чему аппараты способны выдержать перепады температуры до 500°С, предусмотренные технологией.

Также в июне этого года из Санкт-Петербурга доставили колонну весом более 1,2 тысячи тонн, изготовленную из высокопрочной стали. Эта доставка вошла в Книгу рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по Москве-реке.

«Благодаря принятой программе модернизации облик завода меняется на глазах. Внедрение новых технологий определяет высокие показатели эффективности, а поставки топлива в столичный регион становятся еще надежнее. Использование российского оборудования, созданного по современным стандартам и прошедшего строгий производственный контроль, вносит важный вклад в реализацию проекта в установленные сроки», – подчеркнул директор по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов.

На территориях, прилегающих к Московскому НПЗ, проводят круглосуточный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с помощью четырех автоматических станций. Дополнительно действуют два поста контроля загрязнения атмосферы, принадлежащие предприятию, которые могут отслеживать влияние завода на уровень загрязнения атмосферного воздуха при различных направлениях ветра. Все доступны в режиме реального времени на официальном сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».