Названы самые популярные компьютерные игры в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо» составила рейтинг самых популярных «коробочных» консольных игр по результатам собственных продаж за девять месяцев текущего года. В лидерах по количеству проданных копий по-прежнему остался PlayStation 4, бестселлер для этой платформы – Cyberpunk 2077, сообщается на сайте ретейлера.

«Наибольшим спросом у владельцев PlayStation 4 в течение всего года стабильно пользовался Cyberpunk 2077, а в тройку в штучных продажах входил футсим FIFA 22. По итогам девяти месяцев вторую строчку занял эксклюзив "Horizon Запретный Запад", только в третьем квартале "Mortal Kombat X. Хиты PS". "Одни из нас. Часть II" оказалась на четвертой строчке. Grand Theft Auto V замкнул пятерку в совокупных продажах этого года, Minecraft VR – только за июль-сентябрь», — сообщили в «М.Видео-Эльдорадо».

Ретейлер также отметил возросший интерес к тайтлам для PlayStation 5. За счет расширения выбора и увеличения числа владельцев консоли продажи выросли почти в четыре раза. В лидерах – «Horizon Запретный Запад» и «Uncharted: Наследие воров. Коллекция». Самой продаваемой игрой для Nintendo Switch стала Ring Fit Adventure, а для Xbox – Dying Light 2: Stay Human. В топ-5 рейтинга для PlayStation 5 в этом году также оказались хардкорный ролевой экшн с открытым миром Elden Ring и файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate, в третьем квартале – экшн Nioh Collection и FIFA 22.

В пресс-релизе ретейлера также говорится, что каждая шестая проданная игра пришлась на Nintendo Switch, а абсолютными лидерами стали ролевая игра с упражнениями Ring Fit Adventure и The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Спросом также пользовались хиты The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Links Awakening, а также симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons и танцевальная ритм-игра Just Dance 2021.