Акции Chevron переписали максимум, а Microsoft – минимум

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь, опубликованный до начала вчерашних торгов, смутил инвесторов. Рост числа рабочих мест был выше прогнозов – 261 тыс. (ждали 205 тыс.). Это снижало шансы на замедление подъема ставки, о возможности которого сообщал в среду председатель ФРС Джером Пауэлл.

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Сильный рынок труда – это не то, что способно помочь в борьбе с высокой инфляцией. Свежие данные о ней озвучат на следующей неделе. Но в сентябре она составляла 8,2%, а в октябре, как полагают аналитики, снизилась до 8%. И любая цифра из этой области очень далека от 2% – традиционной цели по инфляции.

Особая слабость рынка труда Федрезерву, конечно, тоже не нужна: у него все-таки двойной мандат – полная занятость и ценовая стабильность. И все же вполне очевидно, что именно будет в приоритете при такой статистике.

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Но часть аналитиков интерпретировала эти данные, напротив, как признак охлаждения рынка труда. Сентябрьские цифры были пересмотрены вверх (до 315 тыс. с 263 тыс.) и получилось, что в октябре они заметно снизились. При этом уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%. Выходило, что повышение ставки работает, успешно бьет по занятости, так что в декабре ФРС может и притормозить.

И основные фондовые индексы США побывали вчера как в плюсе, так и в минусе. Nasdaq Composite, например, довольно сильно открыв день, уже через 20 минут был в «красной зоне», часом позже поднялся выше открытия, но затем пошел вниз и упал до минимума с 13 октября. Закрыл торги он, однако, ростом на 1,28%.

«Сегодня мы видим что-то вроде ‘повести о двух городах’, — говорил вчера CNBC главный рыночный стратег Ameriprise Financial Энтони Саглимбене. – Я не думаю, что рынок вполне понял, как сопоставить эти данные о занятости с тем, о чем ФРС подала сигнал в среду».

Но любая интерпретация этой статистики должна предполагать, что повышение ставок продолжится и в декабре, и в феврале, а, возможно, и гораздо дольше. Вчера, например, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил на Bloomberg Television, что при текущей статистике он видит риск подъема ставки выше 6%.

С сегодняшних 3,75-4%, если шаг подъема все-таки снизится до 50 б.п., а затем и до 25 б.п., такое повышение ставок может затянуться до следующей осени, если не на весь год. Тем более что выше 6%, вообще говоря, находится немало чисел. Так и до российских 7,5% недалеко...

Для акций технологических компаний это плохая новость. А вот для прочих – очень по-разному.

Индекс с двусторонним движением: сырьевой взлет и просадка в IT

Вчера в составе индекса Dow Jones Industrial Average, который завершил день ростом на 1,26%, были две зеркальные истории больших компаний из разных секторов рынка. Пока акции Microsoft обновляли минимумы с 2021 года, бумаги Chevron переписывали исторические максимумы. День и те, и другие завершили в плюс, но с начала года первые потеряли 34,17%, а вторые выросли на 56,3%.

Несмотря на подъем ставок, акции нефтяных компаний в этом году показывают прекрасные результаты на фоне высоких цен на энергоносители. Но вчера Brent и WTI еще и подскочили более чем на 4% и 5% соответственно.

Причиной стали разговоры о том, что Китай может вскоре отказаться от антиковидных ограничений, открыв свою экономику. Власти КНР не делали официальных заявлений об этом. Однако для ралли на сырьевых рынках и роста акций во всем мире хватило и слухов.

Золото подорожало на 3,36%, а серебро – на 7,64%. Для меди это вообще был лучший день с 2009 года – она взлетела на 8%. Росли и акции связанных с сырьем компаний. Большинство европейских фондовых индексов в пятницу прибавило больше 2%. Поднимались в этой связи и американские акции.

И все же всю неделю основные фондовые индексы США завершили в минус. Dow потерял 1,4%, а S&P 500 и Nasdaq – 3,35% и 5,65% соответственно. Первый из них прервал тем самым четырехнедельную серию роста, а два остальных – двухнедельную.

Это был лучший октябрь в истории Dow и самый сильный его месяц с января 1976 года. Однако сам же этот рекорд и снизил шансы на продолжение роста – регрессия к среднему на фондовом рынке работает отлично. Так что «медвежье ралли» октября можно официально считать завершенным. К тому же под занавес пятницы был перейден и еще один Рубикон.

Оценки аналитиками темпов роста прибыли компаний из S&P 500 в четвертом квартале падают не первый месяц. Еще 30 июня ждали 9,1%, к 30 сентября цифра упала уже до 3,9%, в прошлую пятницу она ужалась до 0,2%, и вот теперь, наконец, стала отрицательной. Согласно отчету, опубликованному вчера вечером старшим аналитиком FactSet Джоном Баттерсом, в четвертом квартале в среднем ожидается сокращение прибыли входящих в S&P 500 компаний на 1%.

Если дело пойдет такими темпами и дальше, то во время следующего сезона отчетностей нас ждет очередное «медвежье ралли» – ожидания станут такими низкими, что их превзойдет любой. Правда, сначала американским акциям все-таки придется основательно подешеветь.