При пожаре в костромском кафе погибли 13 человек

Использование ракетницы стало причиной пожара в кафе «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек. Запустивший ее человек скрылся, он объявлен в розыск, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным МЧС региона, пожар разгорелся в кафе ночью, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. метров.

«По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы. От этого загорелись декоративные элементы на потолке», — рассказали в экстренных службах.

По данным правоохранителей, посетитель, запустивший ракетницу, объявлен в розыск. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Сообщение о возгорании в кафе «Полигон» на ул. Никитской в Костроме поступило на пульт пожарной связи в 02:37. Из здания были эвакуированы 250 человек, из крайнего подъезда ближайшего дома — еще 15 жителей из-за сильного задымления. В ликвидации пожара участвовали 50 человек и 20 единиц техники, площадь пожара составила 3500 кв. метров. В 04:23 пожар был локализован, уточняется в Telegram-канале МЧС по Костромской области.

