Российских учителей направят в школы Киргизии

Министерство просвещения РФ намерено направить 150 российских учителей в школы Киргизии в 2023 году в рамках проекта «Российский учитель за рубежом», сообщили в пресс-службе министерства.

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«Проект "Российский учитель за рубежом" привлекает все больше внимания со стороны зарубежных стран. В рамках проекта между Минпросвещения России и Министерством образования Республикой Киргизия достигнута договоренность о том, что 150 учителей будут направлены в школы Киргизии в 2023 году», — сообщили в министерстве.

Кроме того, замминистра просвещения РФ Денис Грибов и замминистра образования Киргизии Надира Джусупбекова подписали соглашение о функционировании школы, построенной в республике при участии компании «Газпром». Обучение там будет проходить на русском языке и по российским образовательным стандартам.

«Для нас важно обеспечить школы с преподаванием на русском языке качественным методологическим сопровождением в соответствии с российскими стандартами. Школа "Газпрома" открыта в 2019 году, и сегодня благодаря нашей работе в рамках международного сотрудничества в ней будут реализовываться образовательные программы двух стран и ребята смогут получить соответствующие аттестаты», – подчеркнул Грибов.

