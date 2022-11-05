Российские химики создали дешевые батарейки для работы в космосе и под водой

Российские ученые предложили использовать реакцию хлоратов с водородом для производства электроэнергии. Такие батарейки будут хорошо работать в космосе, глубоко под водой и в других условиях, где кислорода недостаточно. Результаты своей работы исследователи Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН и Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН опубликовали в журнале Molecules, передает пресс-служба Российского научного фонда.

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«В большинстве аккумуляторов используются окислительно-восстановительные реакции. В процессе работы таких устройств идет передача электронов от одних компонентов реакции другим. Традиционно в качестве окислителя выступает кислород, который легко получить из воздуха. Исследователи предлагают заменить его на кислородсодержащие соединения хлора, которые по активности сопоставимы с кислородом. В качестве восстановителя в этом случае можно использовать водород, для которого разработано множество технологий безопасного хранения в сжатом виде», — пояснили в пресс-службе.

Так как хлораты в нормальных условиях малоактивны, для активации реакции требуются дорогие катализаторы. Но химикам удалось обойтись без них. Они выяснили, что если сначала пропустить через устройство небольшой ток, то аккумулятор начнет вырабатывать другие соединения, которые активизируют реакцию и ток будет нарастать самостоятельно. Эксперименты показали, что водородно-хлоратные батареи перерабатывают химическую энергию в электричество с эффективностью от 40 до 50%. Ученые намерены дальше работать над совершенствованием устройства.

