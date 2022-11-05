Следователи задержали двоих подозреваемых по делу о пожаре в Костроме

Следственное управление СК РФ по Костромской области возбудило два уголовных дела по факту гибели людей в результате пожара: по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц»). Подозреваемые уже задержаны, сообщили в СК РФ.

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«Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Фигурант был установлен и задержан во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Владельцем кафе является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, он уже выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пообещал им оказать финансовую поддержку, уточняет ТАСС.

Власти Костромской области объявили траур 7 ноября, они также намерены оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

