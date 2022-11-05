Товарооборот между Россией и Ираком существенно вырос в этом году

Товарооборот между РФ и Ираком за восемь месяцев текущего года достиг $313 млн, превысив показатели за весь прошлый год, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

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«За восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираком уже превысил показатели за весь прошлый год. В стоимостном выражении это 313,1 миллиона долларов США, тогда как в 2021 году наша взаимная торговля достигла 282,7 миллиона долларов. Если сравнивать с позапрошлым годом, то здесь вообще фиксируем кратное увеличение в 2,5 раза», — отметил Лобов.

На положительную динамику, по его словам, повлияло значительное увеличение объемов закупок российского подсолнечного масла, пшеничной муки и кормов для животных.

Дипломат также отметил, что приоритетной сферой экономического партнерства между странами является энергетика — суммарный объем российских затрат и инвестиций в эту отрасль превышает $14 млрд. Особо он отметил крупный проект по реконструкции и модернизации завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Его уже реализует Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака.

Лобов сообщил, что в скором времени возможно сотрудничество и в рамках небольших проектов по созданию исследовательских реакторов малой мощности, а также неэнергетического применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и опреснении воды. «Росатом» и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами, по его словам, уже ведут подготовку к подписанию меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях.

