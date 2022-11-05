Ученые дали совет, как нужно спать, чтобы не повышалось давление

По мнению сомнологов, самая физиологичная поза для сна — на боку. Особенно она показана тем, кто страдает от повышенного давления по утрам. Кроме того, как показали недавние исследования, на самочувствие большое влияние оказывает и расположение кровати относительно сторон света, пишет британское издание Express.

Статья по теме: Финские сомнологи назвали слова, которые помогают быстро заснуть

«Сон головой на юг и ногами на север может быть полезен для здоровья. Недавнее исследование показало, что эта практика снижает кровяное давление. Ученым давно известно, что некоторые животные врожденно перемещают свое тело в направлении север-юг, когда они едят и отдыхают. На протяжении сотен лет фермеры замечали, что их коровы выстраиваются в ряд таким образом», — говорится в публикации.

Ученые пока не могут дать точного ответа, почему так происходит, но они предполагают, что это как-то связано с электромагнитным полем Земли. Сомнологи из Sleep Foundation провели исследование и отметили, что по прошествии трех месяцев у тех, кто спал с ориентацией север-юг, было более низкое кровяное давление, лучшее качество сна и более продолжительный сон в целом.

