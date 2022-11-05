Украинский кризис подогрел спрос на золото

Цены на золото выросли еще во время пандемии коронавируса, однако после снятия эпидемиологических ограничений, в разгар инфляционной волны, накрывшей мировую экономику, золото стало еще больше востребованным, сообщает издание ОАЭ Al-Eqtisadiya. Объем мирового рынка добычи золота в прошлом году составил около $198 млрд и, по оценкам глобальной группы SNB, ни спрос, ни предложение на этот драгоценный металл не будут снижаться как минимум до 2026 года.

Статья по теме: Мировые центробанки закупили рекордный объем золота

«Мы задаемся вопросом о достижении пика в связи с сокращением добычи золота в мире в прошлом году на 1%. Это первое снижение примерно за десять лет, поэтому ряд игроков беспокоится о будущем объемов добычи. Более того, во многих регионах мира наблюдается подъем деятельности групп по защите окружающей среды и предполагается введение новых ограничений на добычу металла в будущем», — отметил представитель Лондонской фондовой биржи.

По его данным, около половины золота в мире используется для производства драгоценностей и украшений, четверть принадлежит центральным банкам, остальное — в руках инвесторов, либо задействовано в определенных отраслях. Эксперт считает, что спрос на золото будет превышать предложение, и золотодобывающая промышленность не сможет удовлетворить его, а значит отрасль ожидает кризис.

По данным Всемирного совета по золоту, за всю историю человечества было добыто более 205 тыс. тонн золота. В прошлом году показатель составил 3560,7 тонны, а общий объем предложения на мировом рынке достиг 4666,1 тонны.

Согласно отчету за 2021 год, опубликованному Геологической службой США, в недрах по всему миру сейчас находится около 54 тыс. тонн золота. Если мир продолжит производить золото в том же объеме, что и в прошлом году, эти запасы будут извлечены в течение 15 лет. Геологи других стран считают, что добыча золота может стать нерентабельной к 2050 году, а после 2075 года она вообще будет маловероятна, если не произойдет огромного скачка в технологии добычи.

Однако есть и другие прогнозы, согласно которым при нынешних темпах добычи Африка через 40 лет станет одним из крупнейших производителей золота в мире. Сейчас крупнейшими считаются месторождения в пустыне американского штата Невада (более 100 тонн золота ежегодно).

«По оценкам глобальной группы SNB, мировое предложение золота увеличится примерно на 4,4% в этом году из-за повышения уровня инфляции и геополитических рисков, связанных с конфликтом на Украине. Спрос на золото и его предложение останутся высокими до 2026 года», — говорится в публикации.

