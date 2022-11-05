В России впервые показали трофеи из зоны СВО

В Кронштадте в парке «Патриот» Западного военного округа открылась уникальная выставка «Демилитаризация и денацификация в действии». На ней представлены образцы западного вооружения, сбитые беспилотники, националистическая литература и обмундирование противника, привезенные из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

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«Вы увидите то, чем пытаются раздробить русский народ, но это невозможно, ведь мы едины. Выставка передвижная, это значит, увидеть экспонаты смогут не только жители Кронштадта, но и в других районах Петербурга. Особенно важно, чтобы выставку увидело наше подрастающее поколение — молодежь и школьники», — заявил и.о. главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Экспонаты для выставки отбирали сотрудники парка «Патриот» «в ходе нескольких служебных командировок гуманитарного характера в район СВО», уточнили в пресс-службе.

Власти планируют сделать выставку частью большого проекта «Улица героев Специальной военной операции» на территории парка «Патриот». Первый трофейный экспонат — натовский бронетранспортер «Буцефал» — там уже стоит.

