Японцы оценили машину, которую задействуют в спецоперации и Россия, и Украина

Автомобили УАЗ «Буханки» остаются популярными спустя 60 лет после начала выпуска, благодаря продуманной конструкции и простоте управления. Помимо танков, бронетранспортеров и самоходок, в российско-украинском конфликте также активно участвуют небронированные машины, в основном во вспомогательных миссиях, связанных с разведкой, связью и логистикой, причем, «Буханки» используют обе армии, пишет Yahoo News Japan.

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«Все системы управления, включая рулевое колесо, тяжелые и не очень чувствительные, но, как ни странно, водить сам автомобиль несложно. Те, кто знаком со старыми моделями и джипами, быстро освоят "Буханку". Качество езды не такое плохое, учитывая жесткость рессорной подвески. Современного оборудования для повышения уровня комфорта нет, но зато салон весьма просторный. По пересеченной местности автомобиль идет уверенно. С практической точки зрения "Буханка" спроектирована хорошо», — делится своими впечатлениями после тест-драйва российского автомобиля автор статьи.

Эксперт также обратил внимание на «огромное» багажное отделение, широкий хоть и небольшой по высоте трансмиссионный тоннель, распашные задние двери. Он также оценил систему непостоянного привода на все колеса, доступ к двигателю из салона автомобиля, что особенно актуально в зимних условиях, а также то, что двигатель можно завести с помощью пусковой рукоятки, что считается большой редкостью для современных машин. Также он отметил, что конструкторы максимально исключили резиновые детали, заменив их металлическими, что минимизирует мелкие проблемы при эксплуатации в холодном климате.

