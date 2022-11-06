Более десяти поселений Херсонской области остались без света после диверсии

Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) стали причиной отключения электроснабжения в десяти населенных пунктах Херсонской области, в том числе и в самом Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

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«Украинские ДРГ в Херсонской области устраивают теракты на ЛЭП. В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области и сам Херсон», — заявил представитель служб.

Как уточнили в администрации региона, в Херсоне и в некоторых районах области в данный момент отсутствует и водоснабжение. Специалисты «Херсоноблэнерго» пытаются устранить повреждения, но ситуация осложняется обстрелами с украинской стороны.

Ранее в администрации Новой Каховки сообщили о попадании одной ракеты HIMARS в шлюз Каховской дамбы. Критических повреждений выявлено не было. При этом еще пять ракет HIMARS были сбиты российскими средствами ПВО, уточнили в экстренных службах Херсонской области.

