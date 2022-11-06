Экономист предупредил о вкладах с высокой ставкой и «двойным дном»

Период снижающихся процентных ставок по депозитам привел к тому, что банки стали заманивать клиентов «особо выгодными» условиями по вкладам со ставками выше среднерыночных. На самом деле речь идет о комбинированных вкладах, состоящих из двух частей — депозитной и инвестиционной, и последняя содержит высокие инвестиционные риски, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

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Экономист пояснил, что повышенная доходность предлагается за счет включения инвестиционной составляющей — ПИФов, страхования жизни, брокерского или индивидуального инвестиционного счета. Причем, возможность распоряжаться средствами зависит от условий конкретного вклада — это либо передача в доверительное управление, либо самостоятельное инвестирование.

«Ради обещанных дополнительных 2-3% многие на такие условия соглашаются. Неприятности у клиентов возникают, как правило, позже, когда они узнают, что досрочное расторжение невозможно или возможно, но с уплатой штрафных комиссий, которые могут достигать почти 100% от суммы вложений», — предупредил Бадалов.

Обещанный высокий доход тоже, по его словам, далеко не всегда оказывается реальностью, и клиент по истечении срока инвестирования получает меньше, чем ожидал, так как прибыль зависит еще и от результативности инвестиций самим банком.

Экономист подчеркнул, что эта проблема существует не первый год и о ней известно Центробанку. Именно поэтому в российском законодательстве появились такие понятия как сложные инвестпродукты, комбинированные вклады, которые могут оформляться только квалифицированными инвесторами. Пользоваться такими инструментами можно, если есть понимание и готовность к подобным рискам, считает Бадалов.

Эксперт посоветовал внимательно изучать условия предлагаемых вкладов, особенно тех, которые предполагают доход выше 6-8% годовых на текущий момент.

