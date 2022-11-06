Финские ученые создали «поглаживающее» устройство для борьбы с алкоголизмом

Группа специалистов из финского университета Аалто разработала специальное устройство, предназначенное для борьбы с алкоголизмом в сочетании с фармацевтическими и психосоциальными методами лечения. Приятно прикасаясь к коже и мягко ее поглаживая, оно активирует нервные пути, называемые С-тактилями, через которые стимулирует области мозга, тесно связанные с тягой к алкоголю и другими зависимостями. Кроме того, в процессе высвобождается дофамин и окситоцин, и повышается устойчивость к стрессу, который является серьезным триггером при алкоголизме, пишет MedicalXpress.

Статья по теме: Диетолог назвал алкогольные напитки, быстрее вызывающие зависимость

«Идея состоит не в том, чтобы заменить близость с другими людьми, а в том, чтобы дополнить ее путем механической активации определенных нервных путей», — пояснила медицинский сотрудник проекта Джулиана Харкки.

Устройство представляет собой браслет, который крепится на предплечье и предназначен для незаметного ношения под одеждой. Исследователи еще не определились с дозировкой и частотой его активации, возможно, устройство достаточно будет использовать только дома.

Его также планируют протестировать для лечения подобных состояний, таких как зависимость от азартных игр, а также для управления стрессом.

Ученые уже подали заявку на получение патента. В перспективе они намерены сделать свое устройство доступным для всех желающих вести трезвый образ жизни и продавать его в аптеках без рецепта.

