Минобороны сообщило об уничтожении сотен военных ВСУ, боевиков и наемников

Российские военнослужащие отразили попытки наступления противника на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, уничтожив при этом несколько сотен украинских военнослужащих, боевиков нацформирований и иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение. Кроме того, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ, атака была сорвана. За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, была сорвана атака двух батальонных тактических групп, в результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей. Кроме того, в районе Красного Лимана ДНР высокоточным ударом ВКС России были ликвидированы около ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе порядка 40 наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

Представитель Минобороны также сообщил, что на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили до 70-ти военнослужащих противника, один танк, БМП, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США. На Николаево-Криворожском направлении были пресечены две атаки мотопехотной роты ВСУ, противник отброшен на исходные позиции, его потери составили более 50-ти военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, с помощью барражирующих боеприпасов были уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе Новопетровки Херсонской области.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, был поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах. В районе города Запорожье российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Красноармейска ДНР — склад ракетно-артиллерийского вооружения, в котором находились 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины. Российские истребители сбили украинский беспилотник

над островом Джарылгач Херсонской области.

Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ, перехватили в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», два реактивных снаряда «Ольха», одну американскую противорадиолокационную ракету «HARM» и одну баллистическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Он также сообщил, что за сутки ВСУ выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по городу Энергодар и территории, прилегающей к АЭС. По данным Минобороны, обстрел велся из подконтрольных ВСУ Высшетарасовки и Капуловки Днепропетровской области. В результате ответного огня российской артиллерии была уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ, радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, отметили в Минобороны РФ.

