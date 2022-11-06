Названы самые популярные направления университетских стартапов в РФ

Искусственный интеллект, новые производственные технологии и нейротехнологии, — именно в этих сферах зарегистрировано сейчас наибольшее количество российских студенческих разработок и стартапов. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра сетевых акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Станислав Триерс.

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«Если проанализировать все проекты, запущенные в рамках акселераторов федерального проекта, то можно отметить, что искусственный интеллект — самое популярное направление, в котором студенты развивают почти 570 продуктов. На втором месте — новые производственные технологии, которым посвящено почти 420 проектов. Практически столько же посвящено проектам в области нейротехнологий, технологий виртуальной и дополненной реальностей», — сообщил Триерс.

Он пояснил, что программы развития университетских стартапов запущены в этом году в 122 российских вузах, в них уже участвуют порядка 4,5 тыс. проектов, а платформа НТИ является одним из операторов федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

По словам представителя НТИ, наибольшая доля участников программ ускоренного развития стартапов приходится на Москву (720), Ростовскую область (330), Ставропольский край (270), Самарскую область (215) и Санкт-Петербург (200). Триерс отметил, что почти 80% студенческих проектов посвящены созданию и развитию технологического продукта, причем, в ряде вузов работа ведется над продуктами не только на стадии прототипа, но и над доработкой уже готовых решений.

