«Неделя в окопах, три — дома»: Пригожин предложил систему подготовки ополченцев

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях, так как именно «местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости». Финансироваться такое ополчение, по его мнению, должно за счет регионального бизнеса. Комментарий бизнесмена разместила пресс-служба его компании «Конкорд».

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«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны», — цитирует пресс-служба слова Пригожина.

По его мнению, на один километр линии соприкосновения сейчас достаточно 10 человек. Далее, вглубь страны, должны располагаться «воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками».

«Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси», — отметил Пригожин.

Центры подготовки ЧВК «Вагнер» бизнесмен намерен финансировать лично, без участия федерального и регионального бюджетов. Также он указал на недопустимость распространения стрелкового оружия на приграничных территориях.

«В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линии обороны», — заключил он.

