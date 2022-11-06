Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии и наградил Золотова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма равноапостольного великого князя Владимира, главного храма войск национальной гвардии РФ, расположенного в подмосковной Балашихе. По окончании литургии предстоятель РПЦ вручил директору Росгвардии, генералу армии Виктору Золотову и председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову патриаршие знаки храмостроителей.

Статья по теме: Патриарх Кирилл назвал главное отличие России от западных стран

Как сообщает пресс-служба патриарха, главный храм Росгвардии строился с 2017 года на добровольные пожертвования. Князь-Владимирский храм, который вмещает до 500 прихожан, изначально проектировался как храм воинской славы, где «лаконичные формы мощного четверика поддерживают главу, напоминающую шлемы русских богатырей», а «бело-бордовая гамма фасадов перекликается с краповыми беретами».

«Всякий раз, когда мы собираемся на богослужение… нас призывают молиться за власти и воинство, то есть за тех, кто несет особую ответственность за судьбу страны. И эта молитва не должна быть механической. Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями — такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны», — заявил патриарх в проповеди по окончании литургии.

При этом он отметил, что «не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани».

«За этим стоит только одно — стремление ослабить Святую Русь. Когда я говорю так, я имею в виду и Россию, и Украину, и Беларусь, которые, по словам выдающегося подвижника благочестия Лаврентия Черниговского, и есть Святая Русь», — указал патриарх.

