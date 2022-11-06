Российская спецодежда из композитов будет защищать от кислоты и огня

Через 10-15 лет половина всей спецодежды, производимой в России, будет изготавливаться с использованием композитных материалов, благодаря чему она сможет защищать от щелочи, кислоты и огня, сообщил РИА Новости замдиректора Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Елизаров.

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«С учетом развития композиционных материалов, а также спроса на спецодежду с композитами, которая доказала свою функциональность, комфорт и удобство, можно ожидать на горизонте 10-15 лет занятие половины рынка изделий такой одежды, а на горизонте 20-25 лет — до 100%», — сообщил Елизаров.

Он отметил, что современные композиционные материалы позволяют производить спецодежду под конкретную сферу применения. Например, одежда из композитов для химической промышленности позволит защитить человека от газообразных, кислотных, щелочных и водных растворов, различных излучений и биологических факторов. Одежда для спасателей, по его словам, убережет от огня, высокой температуры, токсичных веществ, ее невозможно будет порезать или порвать. Елизаров подчеркнул, что современная спецодежда, имея такие свойства, остается легкой и гибкой, пропускает воздух, впитывает влагу и сохраняет здоровый теплообмен.

«Рынок спецодежды в России сегодня четвертый в мире по емкости после США, Китая и Германии. С начала этого года резко вырос спрос на защитное снаряжение на основе высокопрочных баллистических тканей и композиционных материалов, по отдельным позициям наблюдается рост спроса в два-три раза», — добавил специалист.

