Страны Евросоюза собрались покупать газ в складчину

Европейские страны намерены наладить групповые закупки газа до конца ноября, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон. Он отметил, что добровольные совместные закупки газа в ЕС необходимы для сдерживания цен на энергоносители, пишет Le Figaro.

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«Общеевропейские закупки газа, направленные на сдерживание цен этой зимой, будут осуществлены, я думаю, к концу месяца», — сообщил Бретон.

Встреча министров энергетики государств-членов ЕС назначена на 24 ноября, именно на ней может быть принято соответствующее решение, считает еврокомиссар. О будущих «добровольных групповых закупках» члены Европейского совета договорились еще 20—21 октября, чтобы «иметь больше возможностей для ведения переговоров с поставщиками услуг».

Бретон добавил, что Евросоюзу удалось диверсифицировать закупки газа. Энергоресурсы покупаются в Катаре, Норвегии и США. При этом он указал на чрезвычайно высокие цены на американский сжиженный газ, подчеркнув, что это «ненормально платить в Европе в четыре раза больше за то, что производят Соединенные Штаты», и пообещал, что вскоре начнутся переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

