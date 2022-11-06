«Зима откладывается»: синоптик спрогнозировал погоду в столицах

В столичном регионе следующая рабочая неделя начнется с небольшого мокрого снега, но в последующие дни придет потепление. И в Москве, и в Санкт-Петербурге температура ожидается на 3-6 градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник в Московском регионе начнутся осадки, местами они будут даже умеренные — снег, мокрый снег, дождь. Снегопада не будет, но все-таки», — сообщил Вильфанд.

Во вторник и последующие дни недели, по прогнозу Гидрометцентра, осадки будут небольшими и преимущественно в виде дождя, а к пятнице прекратятся вовсе. В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник — до 4-6 градусов, в среду — до 5-7 градусов, а в Подмосковье может дойти до 9 градусов тепла. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов, отметил Вильфанд.

В Санкт-Петербурге, по данным синоптикам, в ближайшую неделю зима тоже не планируется. Ко вторнику дневная температура там повысится до плюс 7-9 градусов и всю рабочую неделю там будет теплее нормы также на 3-6 градусов.

