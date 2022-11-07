Акции дня: бумаги «Северстали» растут на прогнозах

Акции компании «Северсталь» вышли в лидеры торгов на Мосбирже по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 7 ноября . За день бумаги подорожали на +4,99% до 821 руб. за штуку.

Котировки росли после новостей о прогнозах компании по итогам 2022 года, согласно которым ожидается рост спроса на сталь в энергетике на 25%, до 5,5 млн тонн, и снижение — в стройсекторе на 4%, до 32,9 млн тонн и в машиностроении на 22%, до 4,5 млн тонн. Также по данным компании в целом по итогам января-сентября 2022 года спрос на сталь со стороны энергетического сектора России в январе-сентябре вырос на 36%, наблюдается рост и в строительстве.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2,45% до 2208,78 пунктов. Индекс РТС поднялся на +4,25% до 1140,77 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:16 мск составила 98,91 долларов за баррель (+0,34%). Российская валюта укреплялась – 60,7 руб. за доллар.