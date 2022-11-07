Безграничные возможности

Московское предприятие «Кунцево-Электро» запустило новые производственные линии по выпуску розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Сборкой изделий займутся люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых оборудовали специальные рабочие места.

Особые рабочие места

Завод «Кунцево-Электро» – одно из крупнейших промышленных предприятий Москвы, где работают специалисты с ограниченными возможностями здоровья. По словам генерального директора Валерия Моложаева, всего на производстве трудятся более 200 специалистов, половина из них – сотрудники с инвалидностью.

«У нас есть специальная программа обучения людей с ОВЗ, которая длится месяц, но в случае необходимости может быть продлена до двух месяцев. На предприятии работают люди с разными видами инвалидности, с разными возможностями восприятия, поэтому на обучение одного человека достаточно 1,5 недель, а для другого – мало месяца», - пояснил он.

Полностью незрячая сотрудница Екатерина Шайхулина пришла в «Кунцево-Электро» полгода назад, это стало ее первым место работы. По словам Екатерины, рабочие места оборудованы с учетом особенностей здоровья персонала.

«Мне все очень нравится, все получается. Обучение проходило поэтапно, все детали передавали из рук в руки, доступно объясняли процесс. Рабочее место удобное, я уже по-своему все предметы тут раскладываю. Рядом тумбочка, куда детали и готовые изделия можно убрать, предусмотрены бортики, чтобы ничего не рассыпалось. Здесь хороший и доброжелательный коллектив, все очень внимательно относятся», - рассказала Шайхулина.

В новом производственном цехе незрячие, слабослышащие и сотрудники с ограничениями опорно-двигательного аппарата сидят вперемешку. На заводе их предпочитают не делить на группы, чтобы все могли общаться друг с другом, что укрепляет отношения в коллективе. Например, глухонемые помогают сотрудникам с плохим зрением в рабочем процессе – найти детали, если те оказались в нестандартном месте. Работники без особенностей здоровья признаются, что уже обходятся без сурдопереводчиков и научились коммуницировать со слабослышащими.

«На предприятии обеспечена доступность в плане условий труда: и слепые, и глухиеработают вместе. Специалисты, которые трудятся с ними, знают, как обращаться с разными категориями и нозологиями инвалидов. Когда у человека нет 95% информации, и весь мир на уровне вытянутой руки, то он, работая максимально сосредотачивается на процессе, что дает свои результаты», - отметил президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимир Сипкин.

Новые мощности

В полностью отремонтированном помещении расположилась производственная линия, где установили восемь высокотехнологичных литьевых машин. В них опускают пластиковые гранулы, которые перерабатывают в жидкий пластик. В «Кунцево-Электро» действуют два литьевых участка, которые за месяц могут переработать до 22 тонн пластиков. За счет нового цена предприятие сможет ежегодно перерабатывать до 250 тонн.

После из жидкого пластика изготавливают детали и собирают их в готовые изделия. С оборудованием в первом помещении работают здоровые сотрудники, а во втором пространстве работники с ОВЗ делают из деталей розетки и выключатели.

«Предприятию «Кунцево-Электро» более 60 лет, оно представляет радиоэлектронную промышленность. Всего в этой деятельности задействовано порядка 450 предприятий, на которых работает около 10 тыс. человек. Здесь производится электротехническое оборудование – розетки, выключатели, которые востребованы и конкурентоспособны. Благодаря новому оборудованию производство предприятия вырастет в 1,5 раза», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам генерального директора предприятия, проект финансировался тремя организациями: департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, Всероссийским обществом слепых и за счет собственных средств «Кунцево-Электро».

«Весь проект занял порядка 250 млн рублей – для нас это огромные деньги. Значительная часть ушла на оборудование, ремонт помещений. Сделаны раздевалки, места для приема пищи, туалеты. Думаю, с ноября будем производить продукции на 20-25 млн рублей. Мы готовы производить больше», - добавил Валерий Моложаев.

Сплоченный коллектив

На предприятии многие сотрудники трудятся десятилетиями: за время работы они успевают образовывать семьи, обзаводятся детьми и даже внуками, и, конечно же, идут вверх по карьерной лестнице. На открытии нового цеха присутствовал и старейший сотрудник «Кунцево-Электро» Александр Надозирный, который работает на заводе уже 45 лет. За это время он успел набраться опыта на различных должностях, а сейчас занимается реабилитацией сотрудников и контролирует безопасность персонала.

«Какое-то время я даже работал заместителем директора – до объединения предприятий в начале 2000-х, а сейчас начальник отдела реабилитации. Для сотрудников на заводе есть тренажеры: велотренажеры, беговая дорожка, штанги. Мы приглядывает за безопасностью, чтобы никто не пострадал, - говорит Александр, - Наша продукция качественная, проходит 100% проверку, легко конкурирует с китайскими и французскими аналогами. Хотелось бы, чтобы государство заказывало наши товары. Пока мы сами ищем рынки сбыта, и это основная сложность».

Отношения в коллективе вне зависимости от наличия или отсутствия особенностей здоровья прекрасные, а конфликтные ситуации возникают крайне редко, рассказал гендиректор.

«У нас в штате две выдающиеся певицы, незрячие. Одна девушка была примой в театре Покровского, вторая прошла конкурсный отбор в Мариинский театр. Обе имеют высшее консерваторское образование, но беда была в том, что ни та, ни другая не могла двигаться по сцене. Им пришлось уйти из театров, а мы их поддержали и приняли к себе. Также у нас есть собственный ансамбль, но с ковидом мероприятия прекратились. Думаем, как только будет возможность – будет снова начинать проводить концерты», - сообщил Моложаев.