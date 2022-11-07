Счета европейцев за электроэнергию и газ стремительно растут

Средняя цена газа в Евросоюзе и Великобритании в октябре составила почти 18 евроцентов (0,18 доллара США) за КВт-час, что в два раза дороже октябрьской цены 2021 года, по данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd из Хельсинки. Цена электроэнергии в прошлом месяце в Европе выросла в годовом выражении на 67% до 36 евроцентов за КВт-час. Цены упрямо ползут вверх несмотря на помощь правительств европейских стран своим гражданам и бизнесу. Правда, объективности ради следует сказать, что пока эта многомиллиардная помощь остается в основном на бумаге и в виде обещаний. В общей сложности европейцам и европейскому бизнесу обещана помощь в борьбе с энергетическим кризисом более чем на 550 млрд евро.

«Без этой помощи, цитирует Bloomberg главу VaasaETT Ltd Филиппа Льюиса,- ситуация с энергетикой на континенте была бы еще хуже, а счета для населения и бизнеса – выше».