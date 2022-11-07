Европу ждут в конце следующего года серьезные социальные потрясения

Похоже с предстоящей зимой в Европе окончательно разобрались. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), подземные хранилища газа(ПХГ) на континенте наполнены более чем на 90%. Это значит, что европейцам газа на зиму хватит и они не замерзнут, если только она не будет очень холодной. Теперь в Брюсселе, пишет CNBC, можно немного перевести дух и подумать о следующей зиме, зиме 2023-24 гг., которая обещает быть намного тяжелее в смысле обеспеченности газом, чем зима 2022-23 гг.

Причина одна, но она достаточно серьезная. В этом году в ПХГ закачивали в основном российский газ, поставки которого в первой половине года были еще достаточно большими. Однако летом 2023 года, когда нужно будет начинать наполнять хранилища к новой зиме, газа из России в Европе уже не будет вообще или его будет слишком мало, как сейчас, и явно недостаточно для наполнения ПХГ. Самым неприятным для европейского начальства и национальных правительств будет то, что на континенте могут вспыхнуть серьезные беспорядки, по сравнению с которыми нынешние акции протеста покажутся сущим пустяком.

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О предстоящих через год трудностях для европейцев много говорили на прошлой неделе в Абу-Даби на международной энергетической конференции Adipec эксперты и главы крупнейших энергетических компаний.

«Нас ждет трудная зима,- цитирует CNBC главу Vitol Рассела Харди,- но в следующем году зима будет еще тяжелее, потому что поставок газа в Европу в первой половине 2023 года будет намного меньше, чем в первой половине этого года».

С ним полностью согласился участвовавший в той же панели гендиректор ВР Бернард Луни. Он обратил внимание аудитории на то, что цены на энергию приближаются к неподъемному уровню. Уже сейчас есть люди, которые тратят 50% и выше своих доходов на оплату энергии. Луни тоже считает, что зима 2023-24 годов будет тяжелее предстоящей зимы.

Точку зрения Луни и Харди полностью разделяет и глава итальянского энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци. Говоря о том, что без российского газа европейцам придется в следующем году очень тяжело, он подчеркнул, что успешной подготовкой к зиме Европа обязана и Китаю, который из-за вспышек пандемии и локдаунов фактически устранился со спотового газового рынка и существенно облегчил европейским странам наполнение ПХГ.

«К этой зиме мы хорошо подготовились,- заявил Дескальци,- но как мы уже говорили, главная проблема не эта, а следующая зима, потому что в следующем году российского газа у нас будет на 98% меньше, чем в этом. А может быть, его и вообще не будет».

Если попытаться спрогнозировать последствия такой ситуации, то можно смело говорить о резком повышении градуса социальной обстановки на континенте в следующем году. Причем, он поднялся уже сейчас при полных хранилищах и начавшихся выплатах субсидий.

Антиправительственные выступления в Германии и Австрии в сентябре и в Чехии на прошлой неделе являются, можно сказать, репетицией основных выступлений, которые могут состояться в конце 2023 года.

Кстати, не менее серьезные беспорядки не только в Европе, но и в Азии, где находятся главные импортеры энергоресурсов на планете.

Гнев многих демонстрантов направлен не только на местные власти и политиков, но и на энергетические компании, которые регулярно повышают счета за энергию и зарабатывают на энергетическом кризисе огромные деньги.

Все проблемы планеты и, в первую очередь, Европы упираются в дисбаланс между спросом на энергоресурсы и их предложением, причиной чего является существенное недофинансирование энергетического сектора. Европейские правительства в последние годы слишком много внимания уделяли переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии и очень мало инвестировали в нефтегазовый сектор. Многие участники конференции в Абу-Даби соглашаются с тем, что «зеленый» переход – ошибка, потому что нынешняя энергетика до сих пор является в целом углеводородной.

Многие политики отказываются признавать, что явно поторопились с отказом от нефти, газа и угля, и настаивают на продолжении перехода. Так, не далее, как в июне генсек ООН Антонио Гутерриш призвал к ускорению «зеленого» перехода и назвал инвестиции в разведку новых запасов нефти и газа «бредовыми».

Нефтяники утверждают, что такой подход не имеет ничего общего с реалистичностью, потому что, кроме всего прочего, он еще и провоцирует экономическую и политическую нестабильность.

Сейчас, по их глубокому убеждению, не самое подходящее время для перехода к возобновляемым источникам энергии, потому что громадные средства нужны на борьбу с энергетическим кризисом. Выступающие на конференции в Абу-Даби, к примеру, Клаудио Дескальци, много говорили о том, что в Европе платят за энергию в 6-7 раз больше, чем за океаном. Он также подчеркнул, что в Европе помогают населению при помощи субсидий, но бесконечно платить субсидии нельзя. Кстати, у многих европейских стран высокая задолженность. И она, естественно, быстро растет.