Газовая война: за кого выступит генерал Мороз?

Европа официально открыла зимний сезон энергопотребления. Сразу пять крупных газовых рынков Европы: Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша — перешли к отбору газа из подземных хранилищ, пишет «Интерфакс». То есть сезонное понижение температуры все же заставило ЕС начать активно потреблять «голубое топливо», хотя и на две недели позже обычного срока.

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В связи с тем, что ЕС просто некуда закачивать новое топливо, несколько партий сжиженного природного газа были перенаправлены из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн — в преддверии сезона пикового спроса в странах Северо-Восточной Азии, несмотря на высокую стоимость фрахта. Об этом сообщает S&P Global Commodity Insights со ссылкой на собственные источники. «Некоторые игроки перенаправляют партии СПГ из Атлантики в Японию, Южную Корею, Тайвань и Китай», — сообщил S&P Global сингапурский трейдер.

В то же время США за последнюю неделю резко увеличили темп закачки газа в хранилища. За неделю, завершившуюся 28 октября было аккумулировано 3 млрд кубометров газа, что в два раза выше, чем за предыдущую неделю, и в целом снова соответствует средним темпам закачки этой осени. Тем не менее, текущий уровень запасов составляет менее 73%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Все бы хорошо, если бы не зима

Цены на газ в Европе на базисе TTF с начала текущей недели понизились до 1180 долл. за 1000 кубометров на фоне все еще теплой погоды и роста выработки ветряной энергии, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, необычно теплая октябрьская погода снизила европейский спрос на газ примерно на 10%.

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В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе выросла до 6,4 долл./mmbtu (229 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 28 октября оставались на 2,8% ниже уровня прошлого года и на 3,7% ниже уровня на последние пять лет. Темпы закачивания в хранилища в период межсезонья увеличились. Благоприятно также сказалась на ценах остановка на плановый ремонт завода СПГ Cove Point. В то же время текущий уровень запасов составляет менее 71%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Однако далее объемы свободного газа для восполнения запасов в хранилищах будут уменьшаться из-за роста экспорта и сезонного увеличения потребления внутри страны, уверена Лукичева. При этом завод Freeport LNG еще не представил план перезапуска федеральным регулирующим органам, что создает неопределенность в отношении даты перезапуска в начале-середине ноября.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 27,815 долл./mmBTU или до 995 долл. за 1000 кубометров, опустившись ниже цены на европейском рынке. Погодные условия в Азии мягче, нежели в Европе, что позволяет региону начинать отопительный сезон позже. Однако несколько газовозов развернулись в сторону азиатских маршрутов из-за высокой заполненности ПХГ в Европе и неопределенности в отношении времени разгрузки.

Напряженность на рынке природного газа снижается, резюмирует Лукичева, но предстоящий зимний период может преподнести погодные сюрпризы, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать поддержку от высоких рисков во всех регионах потребления.

Корабли постоят…

Цена газа в Европе открыла новую неделю продолжением снижения, случившегося в конце предыдущей — с 1400 долл. до ниже 1130 долл. за 1000 куб. м, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он считает, что тому есть немало причин.

Заполненность ПХГ сейчас чрезмерная: например, в Бельгии —100%, в Германии — 98%, во Франции — 99%. Свыше 30 танкеров с СПГ находятся у побережья, в пути — ещё 30 судов. Повышенные темпы закачки в последние месяцы в сочетании в неожиданно аномально тёплой погодой создают пока определённый избыток товара. Кроме того, по словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьери Бретона, страны ЕС достигли договорённостей о совместных закупках газа для сдерживания цен.

Вышедшие утром 7 ноября данные по экспорту и импорту Китая год к году в октябре показали внезапное снижение показателей на 0,3% и 0,7% соответственно, тогда как в сентябре они росли; ожидалось увеличение и в прошлом месяце. Сокращение внешнеторговой активности «мастерской мира» — негативный фактор для спроса и, соответственно, стоимости энергоресурсов, говорит аналитик. Такое развитие ситуации может восприниматься и как предвестник рецессии в развитых странах — основных торговых партнёрах Пекина.

С этих позиций интересны будут показатели инфляции в КНР на 9 ноября, полагает Марк Гойхман. Ожидается, что в октябре индекс потребительских цен (ИПЦ), и без того невысокий, снизился до 2,4% с 2,8% в сентябре, а индекс цен производителей — до минус 1,6% с 0,9%. Если так, то в этом тоже тревожный «звоночек», сигнализирующий о падении внутреннего спроса и возможном замедлении экономики.

В течение недели, кроме того, могут оказаться важными четверговые данные по инфляции в США — не только как индикатор состояния экономики, но и как ориентир для денежной политики ФРС. По прогнозу, излишне высокий ИПЦ уменьшился в октябре до 8% с 8,2%.

В пятницу 11 ноября рынок обратит внимание на выступления ряда представителей Европейского центробанка и его экономические прогнозы. В этой ситуации, считает Марк Гойхман, при сохранении в основном текущих обстоятельств, до конца недели котировки газа могут протестировать принципиальную отметку 1000 долл.