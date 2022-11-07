«Газпром» стал лидером рейтинга компаний по размеру уплаченного налога на прибыль

«Газпром» возглавил составленный Forbes рейтинг полусотни крупнейших российских компаний по размеру уплаченного налога на прибыль.

По итогам 2021 года газовый гигант заплатил налоги на сумму 344,8 млрд руб., пишет издание. Вторую строчку рейтинга занимает Сбер, заплативший 341,8 млрд руб. налогов. Третье место получила «Роснефть», чей уплаченный налог на прибыль увеличился почти в два раза, составив 238 млрд руб.

Отмечается, что сумма уплаченных в 2021 году «Газпромом» налогов выросла в три раза по сравнению с 2020 годом; это произошло благодаря высоким ценам на газ. В 2020 году холдинг не смог попасть в тройку крупнейших налогоплательщиков.

По итогам 2022 года разница в уплате налогов между «Газпромом» и Сбером сильно увеличится в связи с тем, что по итогам первого полугодия прибыль газового холдинга составила рекордные 2,5 трлн руб., подчеркивают составители рейтинга.

В общей сложности в 2021 году представленные в рейтинге компании заплатили почти 2,6 трлн руб. — на 1,1 трлн больше, чем годом ранее.