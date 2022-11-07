Берлин хочет упростить захват частной собственности

Похоже, в Берлине прониклись лозунгом: «Все для сжиженного газа (СПГ), все для победы!» и готовы ради СПГ, который сейчас стал самым важным и жизненно необходимым ресурсом в Германии, посягнуть на самое святое в демократическом мире. В кабинете Олафа Шольца хотят получить право экспроприировать частную собственность в тех случаях, если это поможет ускорить начало работы СПГ-проектов.
2 октября, сообщает Bloomberg, федеральное правительство утвердило проект закона, позволяющего властям экспроприировать так называемое «движимое имущество», т.е. частную собственность, которую можно взять с собой в отличие от недвижимой собственности. Кроме этого, новый закон в случае необходимости даст более широкий доступ к информации по соединительной инфраструктуре, например, по железнодорожной инфраструктуре.
Речь здесь идет, в первую очередь, о плавучих СПГ-терминалах (платформах). Авторы закона об экспроприации собственности надеются, что он облегчит и ускорит введение их в строй. Всего в Германии планируется строительство четырех плавучих СПГ-терминалов для приема сжиженного газа. Они будут располагаться вблизи Лубмина, Брунсбюттеля, Вильгельмсхафена и Ростока. Их смысл в том, что строить их значительно быстрее и дешевле стационарных СПГ-терминалов, которые в ФРГ… отсутствуют. Всего на планете лишь 48 кораблей, способных принимать СПГ с газовозовов. Естественно, большинство из них зафрахтованы по долгосрочным контрактам. Стоимость же аренды немногих свободных очень высока и достигает 200 тыс. евро в сутки. Первый такой плавучий СПГ-терминал, по плану, должен начать работать уже в декабре в районе городка Лубмин, земля Мекленбург-Передняя Помераний, месте выхода на берег газопровода «Северный поток».
Официальный представитель Министерства экономики ФРГ заявил, что называть новый закон «законом об экспроприации» большое преувеличение, потому что он якобы всего лишь предполагает модернизацию устаревших правил в соответствии с требованиями времени.
Германия так же, как вся остальная объединенная Европа, намерена полностью отказаться от российского трубного газа и заменить его сжиженным газом, главным образом (по крайней мере, сейчас) из Америки. Этот газ доставляют морем в специально оборудованных танкерах - газовозах. После 24 февраля, когда было принято окончательное решение об отказе от газа из России, выяснилось, что в Германии, несколько десятилетий пользовавшейся дешевым российским газом, нет никакой инфраструктуры для приема СПГ и возвращения его в газообразный вид. Плавучий СПГ-терминал станет первым немецким объектом СПГ-инфраструктуры. Его оператором будет энергетическая компания Deutsche ReGas. В ней, кстати, приятно удивлены инициативой правительства Шольца, которую теперь нужно будет утвердить в бундестаге.
Что такое «движимое имущество», по мнению авторов нового закона, не очень ясно. В конкретном случае с СПГ-терминалом в Лубмине речь, очевидно, идет о береговых объектах газопровода «Северный поток», который сейчас простаивает, потому что Берлин отказался его сертифицировать в начале 2022 года. Эти объекты как раз и могут понадобиться для первого немецкого плавучего СПГ-терминала.