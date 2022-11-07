Берлин хочет упростить захват частной собственности

Похоже, в Берлине прониклись лозунгом: «Все для сжиженного газа (СПГ), все для победы!» и готовы ради СПГ, который сейчас стал самым важным и жизненно необходимым ресурсом в Германии, посягнуть на самое святое в демократическом мире. В кабинете Олафа Шольца хотят получить право экспроприировать частную собственность в тех случаях, если это поможет ускорить начало работы СПГ-проектов.

2 октября, сообщает Bloomberg, федеральное правительство утвердило проект закона, позволяющего властям экспроприировать так называемое «движимое имущество», т.е. частную собственность, которую можно взять с собой в отличие от недвижимой собственности. Кроме этого, новый закон в случае необходимости даст более широкий доступ к информации по соединительной инфраструктуре, например, по железнодорожной инфраструктуре.