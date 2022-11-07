Российско-китайская дружба обрастает товарами

Товарооборот России и Китая в январе — октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув 153,938 млрд долларов. В отчетный период экспорт из Китая в РФ увеличился на 12,8% и составил около 59,596 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9%, до 94,342 млрд долларов.

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Если говорить о структуре товарооборота, то большую часть ввозимых из РФ в Китай товаров составляют на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы Главного таможенного управления Китая.

В текущем году Россия и Китай намерены довести объем торговли до 200 млрд долларов. Товарооборот между РФ и Китаем в 2020 году в связи с пандемией сократился на 2,9% (до 107,76 млрд долларов), а в 2021-м вырос на 35,8%, достигнув рекордных 146,88 млрд долларов.

Энергетический экспорт переключился

Как отметил в комментарии «Эксперту» Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS, экономика России в целом продолжает сильно зависеть от экспорта товаров. За 2022 год доходы от продажи сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа составляют около половины федерального бюджета России.

Основными статьями экспорта России являются: минеральные продукты, топливо и энергоносители 53,7% (63% от общего объема поставок, из которых сырая нефть и природный газ), металлы 10,7%, машины и оборудование 7,4%, химическая продукция 6,4%, продукты питания и сельскохозяйственная продукция 5%, древесина и изделия из нее 2,3%.

Можно констатировать, что энергетический экспорт России переключился с Евросоюза на Индию и Китай. Данные показывают, что Китай и Индия продолжают доминировать в списке импортеров российской нефти, покупая около 60% ее объемов.

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Другими торговыми партнерами были Германия (9%), Нидерланды (8,4%), Италия (5,8%), Белоруссия (4,7%), Турция (4,4%) и Япония (4,1%). По итогам 2022 года падение уровня реального экспорта из России прогнозируется на 10-12%, отметил Владимир Сагалаев. Это произойдет в основном из-за того, что существенно упал экспорт газа, в первую очередь в Европу (по итогам года в реальном выражении падение к уровню 2021 года прогнозируется на 30% до 261 млрд долларов), и введением санкций на предельную цену на российскую нефть с декабря 2022 года.

Также страны Запада решили поэтапно отказываться в 2023 году от российских источников энергии, нефти и нефтепродуктов, за исключением сырой нефти по трубопроводу и Болгарии и Хорватии. Поэтому если не найдутся новые рынки сбыта, экспорт РФ продолжит снижаться. Несмотря на то что в денежном выражении экспорт за 2022 год вырастет примерно на 70-80 млрд долларов и составит 571 млрд долларов, за счет рекордных цен на энергоносители в первом полугодии, с 2023 года, по прогнозам аналитика, объем экспорта в денежном выражении начнет снижаться и к 2025 году достигнет 471 млрд долларов.

Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до 200 млрд долларов в год, напомнил Владимир Сагалаев. Однако учитывая, что в 2022 году экономика Китая демонстрирует худшие показатели за последние 30 лет, а также введение санкций в декабре на российскую нефть, данная цифра может не быть достигнута, считает он.

Россия — не «сырьевой придаток» Китая

Вообще, собственно китайская статистика экспорта и импорта не радует мировую экономику, указал в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Однако спад потребления товаров широкого потребления в развитых странах из-за инфляции не отменяет ежедневных потребностей самих китайцев и россиян. Кроме того, Китай активно меняет свои импортно-экспортные потоки, ориентируясь на более дружественных партнёров, чем страны западной коалиции.



Россия занимает далеко не первое место в китайской торговле, но на текущий момент это главное направление прироста. Санкции США по ограничению высокотехнологичного экспорта в Китай отрицают какой-либо потенциал расширения. Аналогичное относится к сотрудничеству с Европой и Австралией. Военно-политический союз условного Запада всё чаще говорит о сдерживании КНР, что вряд ли стимулирует интерес Пекина к расширению торговых связей на данном направлении.

С другой стороны, РФ решила свои территориальные и прочие экзистенциальные вопросы с Китаем на основе переговорного процесса и пока не имеет каких-либо политических претензий к Поднебесной. Более того, Россия предлагает выгодные ценовые и транспортные условия поставок многих жизненно важных товаров для КНР, подчеркнул Андрей Кочетков.

Соответственно, российский экспорт в октябре показал рост на 49,9% в годовом выражении. Взаимная торговля за 10 месяцев составила уже 153,93 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 33%. То есть показатель товарооборота за 2021 год в объёме $146,8 млрд был перекрыт уже в октябре. Польза от такого сотрудничества видна даже на макроэкономическом уровне. Инфляция в КНР в разы ниже, чем в развитых странах.

Конечно, основные группы российского экспорта остаются прежними: минеральное топливо, цветные металлы и лесная продукция. Однако уже в 2021 году начали расти такие позиции, как сельскохозяйственная продукция, машины и оборудование. Появляются надежды, что российский IT сектор также получит возможность расширяться на китайском рынке, где усиливаются тенденции на отторжение продукции производителей из развитых стран, заметил аналитик.

У России довольно сильные позиции в сфере разработок искусственного интеллекта и защиты данных, что сегодня является наиболее актуальным. Соответственно, пока сложно даже предположить, что сырьевая компонента российского экспорта уступит место несырьевым поставкам. Однако сам факт роста поставок и расширение номенклатуры обнадёживает. Тем более, что торговля КНР с другими странами демонстрирует охлаждение.

Во внешней торговле важна не только структура, но и баланс. Российский торговый баланс с Китаем остаётся положительным. То есть мы зарабатываем больше, чем тратим. За 10 месяцев 2022 года РФ поставила товары на 94,34 млрд долларов, а Китай отправил товары на 59,59 млрд. Поэтому применение терминов вроде «сырьевой придаток» плохо применим в данном случае, констатировал Андрей Кочетков.

Кстати, Австралия не стесняется того, что основными статьями торговли с КНР являются именно сырьевые товары, добавил эксперт. Китай многие десятилетия развивал условия для эффективного производства товаров широкого потребления. Однако любое производство требует поставок базовых материалов и энергии. У России есть возможность сделать эффективное предложение по данным позициям.

Главное, чтобы распределение дохода от общего труда было справедливым. Если же эта справедливость будет сохраняться, то взаимный товарооборот РФ и КНР можно будет рассматривать в контексте внутренней кооперации интегрированной экономической системы, а не ареной жестокой международной конкуренции, заключил Андрей Кочетков.