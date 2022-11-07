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Индекс Мосбиржи и рубль поразили первые цели

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
7 ноября 2022, 20:38

Начавшийся с утра уверенный рост рублевых активов продолжился в середине дня, в результате чего Индекс Мосбиржи и рубль достигли первых целей роста.

Коллаж: Тамара Ларина