С самого утра отечественные инверторы покупками акций и рубля отыграли пятничный рост цен на нефть и отсутствие политических катаклизмов в выходные. В последние месяцы многие инвесторы сокращают длинные позиции по акциям в канун выходных для снижения рисков и откупают их обратно в понедельник с утра. Часто поэтому по понедельникам рынок акций рос в первые час-два торгов и затем уходил в боковик. Но сегодня традиция была нарушена.
Индекс Мосбиржи и рубль поразили первые цели
Начавшийся с утра уверенный рост рублевых активов продолжился в середине дня, в результате чего Индекс Мосбиржи и рубль достигли первых целей роста.
Коллаж: Тамара Ларина
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