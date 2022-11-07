Индекс Мосбиржи и рубль поразили первые цели

С самого утра отечественные инверторы покупками акций и рубля отыграли пятничный рост цен на нефть и отсутствие политических катаклизмов в выходные. В последние месяцы многие инвесторы сокращают длинные позиции по акциям в канун выходных для снижения рисков и откупают их обратно в понедельник с утра. Часто поэтому по понедельникам рынок акций рос в первые час-два торгов и затем уходил в боковик. Но сегодня традиция была нарушена.

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