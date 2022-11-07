Из Херсона ушел последний теплоход с эвакуированными мирными жителями

Из Херсона ушел последний теплоход с эвакуированными; оставшимся на правом берегу жителям рекомендовано эвакуироваться своими силами.

Об этом сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

«7 ноября из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей на левый берег», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, оставшиеся в городе люди могут эвакуироваться самостоятельно. При этом он отметил, что власти «всегда рады помочь» решившим уехать позже. Уточняется, что покинуть город на личном транспорте можно будет, переправившись на барже в районе Речного порта.

По словам Стремоусова, вся инфраструктура в городе продолжает работать, пока что Херсон не нуждается в поставках товаров для жизнеобеспечения.

«На данном этапе мы входим в очень тяжелый период времени для Херсонской области и должны сохранять как можно большее количество жизней, которые сегодня остались на правобережной части», — подчеркнул замгубернатора.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области частично восстановлены электроснабжение и связь, нарушенные накануне, 6 ноября, в результате повреждения магистральной ЛЭП.