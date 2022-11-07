Хедж-фонды сыграли против U.S. Treasuries

Перед заседанием ФРС, когда публика в США на фоне слухов о скором развороте политики регулятора скупала акции, профессиональные спекулянты делали ставку на противоположный сценарий. Как сообщило в понедельник Reuters со ссылкой на данные Commodity Futures Trading Commission, хедж-фонды на неделе, завершившейся 1 ноября, резко нарастили ставки против казначейских облигаций.

Спекулянты увеличили свою чистую короткую позицию по фьючерсам на двухлетние U.S. Treasuries на 88189 контрактов, в результате чего их число достигло рекордной отметки – 437785. Хедж-фонды также нарастили медвежьи ставки против 5-летних и 10-летних казначейских облигаций.

После повышения ставки ФРС 2 ноября на 75 б.п. и падения цен на облигации (их котировки меняются обратно пропорционально доходности) спекулянты должны были получить серьезную прибыль. 28 октября доходность U.S. 2 Year Treasury падала до 4,266%, а уже 4 ноября она достигала 15-летнего максимума – 4,883%. В понедельник их доходность находилась на уровне 4,7%.

Судя по дальнейшей динамике котировок, хедж-фонды зафиксировали часть прибыли. Однако, существенная часть «шортов» должна сохраняться: ставке ФРС предстоит еще довольно долгий рост с нынешних 3,75-4%.

Стратеги TD Securities повысили прогноз ставки до 5,5% к июню 2023 года и предсказывают, что ФРС изменит свою политику только в следующем декабре. Именно тогда, по их версии, начнется снижение ставки, которое завершится к 2025 году ее падением на 275 б.п.

Стратеги Citi также повысили прогноз ставки до 5,5% и тоже ожидают, что ФРС начнет снижать ее в декабре следующего года. Они подняли свой прогноз доходности 2-летних казначейских облигаций на конец 2022 года на 20 б. п. до 4,9%.

