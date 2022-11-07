Кинотеатры в РФ собрали больше 550 млн рублей за уикенд впервые с середины февраля

Российские кинотеатры за минувший уикенд собрали 550–555 млн руб.

Как отмечает портал kinobusiness.com, в прошлый раз такую сумму им удавалось собрать почти девять месяцев назад, 17–20 февраля.

Лидером кинопроката в России и СНГ 3–6 ноября стал фильм «Сердце Пармы», который возглавляет кинопрокат в РФ и СНГ уже пятый уикенд подряд. Картина от режиссера «Движения вверх» собрала 106 млн руб. за два дня и 696 млн руб. с начала проката.

Далее следует кинолента «Петр I: Последний царь и первый император» — 65 млн руб. за уикенд. В тройку лидеров также вошла картина «Либерея: Охотники за сокровищами» (54 млн руб.). Фильмы «Большое путешествие: Специальная доставка» и «Любовники» собрали по 61 млн руб.

В выходные, выпавшие на 17–20 февраля, около 60% сборов пришлось на американские киноленты «Анчартед: На картах не значится» и «Смерть на Ниле». С 3 по 6 ноября первые семь строчек российского кинопрокатного рейтинга заняли отечественные фильмы.