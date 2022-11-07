Китайский экспорт не оправдал прогнозов

На прошлой неделе экономисты крупного лондонского банка Barclays откорректировали свой же прогноз по китайской экономике на следующий год в сторону снижения. В Barclays считают, сообщает CNBC, что рост второй экономики планеты в 2023 году еще больше замедлится. В том числе и по причине снижающегося спроса на китайские товары в США и Евросоюзе. Резкое снижение покупательной способности американцев и европейцев сократят экспорт КНР как минимум на 2%.

Китайский экспорт не стал ждать следующего года и неожиданно для большинства экономистов начал снижаться раньше прогнозируемого времени, уже в октябре. Причем, в октябре 2022 года сильно не оправдали прогнозы экономистов агентства Reuters не только экспорт, но и импорт. Экспорт, например, в долларовом исчислении снизился на 0,3% по сравнению с октябрем прошлого года несмотря на прогноз роста на 4,3%. Картина разительно отличается от начала осени: в сентябре был рост в годовом выражении на 5,7%. Кстати, напоминает Refinitiv Eikon, в октябре зафиксировано вообще первое за два с половиной года снижение китайского экспорта.