Китайский экспорт не оправдал прогнозов

На прошлой неделе экономисты крупного лондонского банка Barclays откорректировали свой же прогноз по китайской экономике на следующий год в сторону снижения. В Barclays считают, сообщает CNBC, что рост второй экономики планеты в 2023 году еще больше замедлится. В том числе и по причине снижающегося спроса на китайские товары в США и Евросоюзе. Резкое снижение покупательной способности американцев и европейцев сократят экспорт КНР как минимум на 2%.
Китайский экспорт не стал ждать следующего года и неожиданно для большинства экономистов начал снижаться раньше прогнозируемого времени, уже в октябре. Причем, в октябре 2022 года сильно не оправдали прогнозы экономистов агентства Reuters не только экспорт, но и импорт. Экспорт, например, в долларовом исчислении снизился на 0,3% по сравнению с октябрем прошлого года несмотря на прогноз роста на 4,3%. Картина разительно отличается от начала осени: в сентябре был рост в годовом выражении на 5,7%. Кстати, напоминает Refinitiv Eikon, в октябре зафиксировано вообще первое за два с половиной года снижение китайского экспорта.
Импорт в октябре тоже в долларовом исчислении снизился на 0,7%. Экономисты прогнозировали рост и ему, но намного меньше, чем экспорту – на 0,1%. В сентябре, напомним, китайский импорт снизился на 0,3% в сравнении с сентябрем 2021 года.
В октябре не изменился только главный торговый партнер Поднебесной – им остались США. Впрочем, снижение зафиксировано и в торговле с Америкой. Например, рост китайского экспорта в США в октябре замедлился до 8,4%, хотя в сентябре был 10,1%. Импорт из США вырос в прошлом месяце на 1,7%. Рост по сравнению с сентябрьским (1,3%) ускорился.
Одновременно с публикацией неожиданных данных по экспорту и импорту КНР поступила информация о новых вспышках коронавируса в Китае. Сообщается, что количество зараженных Covid-19 достигло шестимесячного максимума.
Экономическая обстановка в Китае ухудшилась и в связи с ухудшением обстановки в США и ЕС, которым предсказывают рецессию. Многие IT-гиганты из США, к примеру, объявили об увольнениях сотрудников и других мерах по снижению расходов.
Говоря о непростой ситуации в Китае с экономикой, однако, следует иметь в виду, что речь идет о долларовом исчислении. Напомним, что агрессивная политика ФРС монетарного ужесточения усиливает американский доллар по отношению к валютам абсолютно всех стран мира. Юань, например, в октябре, по данным Refinitiv Eikon, ослаб по отношению к доллару США на 3%. Так что удивляться такой статистике не приходится. Если же считать в юанях, то согласно данным Таможенного управления КНР у Пекина все в порядке: китайский экспорт вырос в октябре на 7%, а импорт – на 6,8% по сравнению с октябрем 2021 года.